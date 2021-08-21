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Пригожин пристыдил Безбородову после инцидента с сыном Пьехи

Елена Прошина
1 час назад

Продюсер Иосиф Пригожин пристыдил Ирину Безбородову, которую семья Стаса Пьехи обвиняет в избиении сына певца. Свое мнение Пригожин высказал в эфире телеканала «Россия 1».

Пригожин пристыдил Безбородову после инцидента с сыном Пьехи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если бы тронули моего сына, я бы вас своими руками задушил! Если бы подобный инцидент произошел в Финляндии или Норвегии, то Ирину лишили бы родительских прав. Она совершила преступление, за которое должна извиниться. А эта женщина пытается пиариться. Ей стыдно должно быть за то, что ребенка обидела!», - цитирует Пригожина «Пятый канал».

Он также отметил, что считает Стаса Пьеху глубоко порядочным человеком, который помогает детям и взрослым и никогда не пиарится на своей личной жизни.

Напомним, 20 июля семья Стаса Пьехи обвинила соседку по даче в престижном поселке Рощино под Санкт-Петербургом Ирину Безбородову в избиении семилетнего Пети. По словам родственников, ребенок получил многочисленные ушибы и черепно-мозговую травму после того, как проткнул надувной бассейн Безбородовой карандашом. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело об «умышленном причинении легкого вреда здоровью».

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