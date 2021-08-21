Пригожин пристыдил Безбородову после инцидента с сыном Пьехи

«Если бы тронули моего сына, я бы вас своими руками задушил! Если бы подобный инцидент произошел в Финляндии или Норвегии, то Ирину лишили бы родительских прав. Она совершила преступление, за которое должна извиниться. А эта женщина пытается пиариться. Ей стыдно должно быть за то, что ребенка обидела!», - цитирует Пригожина «Пятый канал».