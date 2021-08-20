"Где мой коньяк?": Бузова вышла в футболке с провокационной надписью

Певица и телеведущая Ольга Бузова после скандала в эфире «Матч ТВ» вышла на сцену в футболке с надписью «Где мой коньяк?». Об этом сообщает РИА Новости.

В своем Instagram певица выложила кадры репетиции выступления на конкурсе «Новая волна», где она поет в футболке с провокационной надписью «Где мой коньяк?». Вместе с Димой Биланом они исполняют композицию «Пьяная любовь».

В июне в эфире «Матч ТВ» телекомментатор Дмитрий Губерниев довел Бузову до слез, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросив, перестала ли она пить коньяк по утрам. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.