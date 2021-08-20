МакSим открестилась от новых выступлений в ближайшее время

Певица МакSим опровергла информацию о выступлении на чемпионате мира по пляжному футболу.

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Сторис с анонсом выступления на спортивном мероприятии появилась в Instagram артистки сразу после того, как она пришла в себя в больнице, и стало поводом для подозрений, что история с полуторамесячной комой была не более чем пиар-ходом.

Артистка заявила в сторис Instagram, что ни она сама, ни ее представители не размещали объявлений о выступлении. По словам МакSим, она не думала, что кто-то «обратит внимание на этот бред».

«Никаких выступлений, новых песен и мероприятий я не планирую - я занимаюсь исключительно своим здоровьем», - добавила певица.