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МакSим открестилась от новых выступлений в ближайшее время

Вероника Полынина
25 минут назад

Певица МакSим опровергла информацию о выступлении на чемпионате мира по пляжному футболу.

МакSим открестилась от новых выступлений в ближайшее время
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сторис с анонсом выступления на спортивном мероприятии появилась в Instagram артистки сразу после того, как она пришла в себя в больнице, и стало поводом для подозрений, что история с полуторамесячной комой была не более чем пиар-ходом.

Артистка заявила в сторис Instagram, что ни она сама, ни ее представители не размещали объявлений о выступлении. По словам МакSим, она не думала, что кто-то «обратит внимание на этот бред».

«Никаких выступлений, новых песен и мероприятий я не планирую - я занимаюсь исключительно своим здоровьем», - добавила певица.

МакSим в середине июня попала в больницу с высокой температурой. При этом тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат. В момент госпитализации поражение легких МакSим составляло около 40%, но ее состояние стремительно ухудшалось. Медики подключили артистку к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, где она пробыла полтора месяца. 13 августа певицу выписали из больницы, она продолжает реабилитацию дома.

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