На жену футболиста Павла Погребняка подали в суд

На жену футболиста Павла Погребняка, блогера Марию Погребняк подали в суд из-за иллюстрации на сайте.

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Как сообщает телеграм-канал Mash, в 2015 году Мария основала свой бренд одежды «Мария Шаталова». На сайте бренда было несколько публикаций, одна из которых была проиллюстрирована изображением статуи золотого Будды.

Спустя шесть лет компания-правообладатель фото ООО «Восьмая заповедь» обратилась в суд с иском о нарушении авторских прав. Сумма претензий пока неизвестна.

Как отмечает Mash, только в 2021 году «Восьмая заповедь» подала более 200 исков о нарушении авторских прав на общую сумму более 60 млн рублей.