На жену футболиста Павла Погребняка подали в суд

На жену футболиста Павла Погребняка, блогера Марию Погребняк подали в суд из-за иллюстрации на сайте.
Как сообщает телеграм-канал Mash, в 2015 году Мария основала свой бренд одежды «Мария Шаталова». На сайте бренда было несколько публикаций, одна из которых была проиллюстрирована изображением статуи золотого Будды.
Спустя шесть лет компания-правообладатель фото ООО «Восьмая заповедь» обратилась в суд с иском о нарушении авторских прав. Сумма претензий пока неизвестна.
Как отмечает Mash, только в 2021 году «Восьмая заповедь» подала более 200 исков о нарушении авторских прав на общую сумму более 60 млн рублей.
В конце июля музыкант Стас Костюшкин подал иск к певице Монеточке (настоящее имя – Елизавета Гырдымова) из-за авторских прав на песню «Женщина, я не танцую». Он намерен взыскать 900 тысяч рублей за неправомерное использование песни. Адвокат певца рассказал, что Монеточка использовала трек Костюшкина на концертах с собственным текстом рефрена «Мама, я не зигую», не спросив разрешения у правообладателя.