Актер Серебряков обратился к россиянам с просьбой

Актер Алексей Серебряков сообщил, что в Instagram появился фальшивый аккаунт, который ведут от его имени, и попросил пользователей пожаловаться на эту страницу. Видеообращение актера опубликовали его коллега Александр Дьяченко и режиссер Илья Найшуллер.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Я хочу обратиться к вам с просьбой о помощи. Дело в том, что меня нет ни в одной социальной сети, но кто-то, используя мое имя, очень активно ведет страницу в Instagram вместо меня. Поэтому я прошу вас пожаловаться на эту страницу, дабы избежать лжи для людей, которые в это верят», - заявил Серебряков.

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Позже в аккаунте, о котором рассказал актер, опубликовали извинения. Его авторы назвали себя журналистами, которые создали страницу Серебрякова «в качестве эксперимента». Они заявили, что в этих же целях зарегистрировали фейк Лии Ахеджаковой в Twitter.

«Сейчас мы занимаемся масштабным проектом, расследованием на эту тему и, как бы странно это не звучало, опровержение от Серебрякова и Ахеджаковой, это ключевые моменты в нем», - подчеркивается в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены).

Авторы аккаунта заявили, что не преследовали корыстных целей и готовы передать страницу Серебрякову или его семье.

В комментариях к этому посту пользователи рассказали, что аккаунт приписывал Серебрякову политические высказывания и публиковал посты с поддержкой протестующих в Белоруссии.

Создатели страницы заявили о своих связях с «Дождем» и «Московским комсомольцем», главный редактор «МК» Павел Гусев опроверг эту информацию. По его мнению, против газеты развернули кампанию по дискредитации.

«Редакция проведет свое расследование по поводу фальшивого аккаунта с привлечением специалистов со стороны - мы обязательно найдем этих негодяев, и я обязательно набью харю», - заявил Гусев.

Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко в разговоре с «Газетой.ру» заявил, что канал не имеет отношения к аккаунту.

«Мне кажется, что это ерунда. Это маленький аккаунт с шестью тысячами подписчиков - какая-то мелкая возня. Мне кажется, что реагировать на это нет никакого смысла», - отметил Дзядко.

На прошлой неделе Ахеджакова рассказала «Собеседнику» о появлении ее фейкового аккаунта в Twitter. Актриса подчеркнула, что у нее нет аккаунтов в соцсетях.