«Я истощена»: к актрисе Анастасии Макеевой приехали врачи скорой помощи

К актрисе Анастасии Макеевой, супруге Романа Малькова, приехала скорая помощь из-за плохого самочувствия артистки. Об этом она сообщила в своем Instagram.
«Сегодня все непросто: скорая, нет сил, слезы, потеря голоса. У меня истощение... Неужели так должно быть или это испытание», — написала Макеева.
Еще недавно артистка играла в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда» и не жаловалась на самочувствие. А теперь она сообщает в сторис о том, что ей плохо, «уколото и выпито всё». О диагнозе артистки пока ничего не говорится, известно только, что за ней ухаживает ее муж Роман Мальков. Он принес жене ее любимое «лекарство» — арбуз.
Ранее Мальков сообщил причину плохого самочувствия актрисы. Он считает, что ее затравили: причиной мог выступить недавний скандал, когда Мальков ушел от своей бывшей избранницы, Светланы Мальковой, от которой у него четверо детей. А Макеева и экс-супруга предпринимателя устроили настоящие разборки с судами, взаимными оскорблениями и публичными высказываниями друг против друга.
«Она сейчас находится в подавленном состоянии. Постоянно в стрессовой ситуации, под постоянными угрозами физической расправы, постоянными посланиями во всевозможные театры только с одной целью - затравить, — рассказал супруг актрисы.
Он также добавил, что родителям Анастасии также ежедневно поступают угрозы. Поэтому, как он считает, Макеева слегла на фоне этих трудностей. Медики же подчеркнули, что ей требуется полный покой.