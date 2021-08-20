«Я истощена»: к актрисе Анастасии Макеевой приехали врачи скорой помощи

К актрисе Анастасии Макеевой, супруге Романа Малькова, приехала скорая помощь из-за плохого самочувствия артистки. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Фото: Instagram Instagram

«Сегодня все непросто: скорая, нет сил, слезы, потеря голоса. У меня истощение... Неужели так должно быть или это испытание», — написала Макеева.

Еще недавно артистка играла в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда» и не жаловалась на самочувствие. А теперь она сообщает в сторис о том, что ей плохо, «уколото и выпито всё». О диагнозе артистки пока ничего не говорится, известно только, что за ней ухаживает ее муж Роман Мальков. Он принес жене ее любимое «лекарство» — арбуз.

Ранее Мальков сообщил причину плохого самочувствия актрисы. Он считает, что ее затравили: причиной мог выступить недавний скандал, когда Мальков ушел от своей бывшей избранницы, Светланы Мальковой, от которой у него четверо детей. А Макеева и экс-супруга предпринимателя устроили настоящие разборки с судами, взаимными оскорблениями и публичными высказываниями друг против друга.

«Она сейчас находится в подавленном состоянии. Постоянно в стрессовой ситуации, под постоянными угрозами физической расправы, постоянными посланиями во всевозможные театры только с одной целью - затравить, — рассказал супруг актрисы.