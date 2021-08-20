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Андрей Разин: Пугачева покинула сцену из-за вредной привычки

Вероника Полынина
21 минуту назад

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин назвал причину, по которой Алле Пугачевой пришлось уйти из шоу-бизнеса.

Андрей Разин: Пугачева покинула сцену из-за вредной привычки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, Пугачева слишком много курила и потеряла голос.

«Алла Борисовна Пугачева ушла из шоу бизнеса именно потому, что она курит с семидесятых годов, поэтому ее голос изменился до неузнаваемости», - написал Разин в Instagram.

Он признался, что сам не сделал в жизни ни одной затяжки, поэтому свои песни всегда пел чистым голосом.

Еще один курильщик, на которого Разин обратил внимание, - бывший солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов. Продюсер уверяет, что Шатунов курит с шести лет.

Разин предостерег всех молодых артистов от пагубной привычки, которая, по его мнению, может стоить им карьеры.

«Ни в коем случае никогда не курите и тогда у вас будет такой голос, как у человека, который моложе. Например, свои песни я всегда пел чистым голосом, так как никогда не курил. А Юра Шатунов и Алла Борисовна Пугачева поют прокуренными голосами», - заключил продюсер «Ласкового мая».

Алла Пугачева прекратила гастрольную деятельность в 2010 году, однако полностью от творческой деятельности не отошла. Время от времени певица записывает новые песни и принимает участие в сборных концертах и телевизионных передачах.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,Андрей Разин,Алла Пугачева,
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