«Не претендую на звание певицы»: Волочкова сравнила себя с Бузовой

Балерина Анастасия Волочкова в ходе презентации своего альбома «Вселенная» заявила, что не претендует на звание певицы и, в отличие от телеведущей Ольги Бузовой, «не лезет на большие площадки». Об этом пишет «СтарХит».
По данным издания, презентация музыкального альбома Волочковой прошла в одном из столичных клубов. Поздравить артистку приехали Рома Жуков, Никас Сафронов, Прохор Шаляпин, Анастасия Гребенкина, Андрей Ковалев, группа «Воровайки», Ольга Казаченко, Любаша и многие другие.
«Я не Оля Бузова и не лезу на большие площадки. В принципе, не претендую на звание певицы. Да и пою, если честно, так себе. Но вообще я человек по жизни очень смелый, не боюсь пробовать новое. И как любая, имею право на ошибку. Прошу не относиться к этому серьезно, это все для души, для вас!» - заявила балерина.
Она также подчеркнула, что на пуантах чувствует себя куда увереннее. В итоге Волочкова исполнила несколько хитов из презентуемого альбома, продемонстрировала свои коронные шпагаты и показала новый клип «Одна».
«Разные авторы на протяжении 10 лет создавали для меня песни. Первая, «Балерина», была написана Игорем Николаевым. Ну а когда собралось 19 треков, решила, что нужно объединить их в единый альбом», - пояснила танцовщица.
При этом пользователи соцсетей раскритиковали Волочкову за презентацию альбома. Их ужаснули как внешний вид артистки, так и ее выступление. Критики балерины даже задались вопросом, точно ли Волочкова училась в хореографическом училище, и отметили, что двигаться она совершенно не умеет.