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«Не претендую на звание певицы»: Волочкова сравнила себя с Бузовой

Алиса Селезнёва
1 час назад

Балерина Анастасия Волочкова в ходе презентации своего альбома «Вселенная» заявила, что не претендует на звание певицы и, в отличие от телеведущей Ольги Бузовой, «не лезет на большие площадки». Об этом пишет «СтарХит».

«Не претендую на звание певицы»: Волочкова сравнила себя с Бузовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, презентация музыкального альбома Волочковой прошла в одном из столичных клубов. Поздравить артистку приехали Рома Жуков, Никас Сафронов, Прохор Шаляпин, Анастасия Гребенкина, Андрей Ковалев, группа «Воровайки», Ольга Казаченко, Любаша и многие другие.

«Я не Оля Бузова и не лезу на большие площадки. В принципе, не претендую на звание певицы. Да и пою, если честно, так себе. Но вообще я человек по жизни очень смелый, не боюсь пробовать новое. И как любая, имею право на ошибку. Прошу не относиться к этому серьезно, это все для души, для вас!» - заявила балерина.

Она также подчеркнула, что на пуантах чувствует себя куда увереннее. В итоге Волочкова исполнила несколько хитов из презентуемого альбома, продемонстрировала свои коронные шпагаты и показала новый клип «Одна».

«Разные авторы на протяжении 10 лет создавали для меня песни. Первая, «Балерина», была написана Игорем Николаевым. Ну а когда собралось 19 треков, решила, что нужно объединить их в единый альбом», - пояснила танцовщица.

При этом пользователи соцсетей раскритиковали Волочкову за презентацию альбома. Их ужаснули как внешний вид артистки, так и ее выступление. Критики балерины даже задались вопросом, точно ли Волочкова училась в хореографическом училище, и отметили, что двигаться она совершенно не умеет.

Шоу-бизнес,Ольга Казаченко,Прохор Шаляпин,Анастасия Гребенкина,Андрей Ковалев,Никас Сафронов,Игорь Николаев,Анастасия Волочкова,StarHit,
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