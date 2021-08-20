«Не претендую на звание певицы»: Волочкова сравнила себя с Бузовой

«Я не Оля Бузова и не лезу на большие площадки. В принципе, не претендую на звание певицы. Да и пою, если честно, так себе. Но вообще я человек по жизни очень смелый, не боюсь пробовать новое. И как любая, имею право на ошибку. Прошу не относиться к этому серьезно, это все для души, для вас!» - заявила балерина.