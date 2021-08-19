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Власти Калининграда осудили поступок Наташи Королёвой

Говорит Москва
2 часа назад

В правительстве Калининграда не одобрили поведение певицы Наташи Королевой, которая залезла на постамент скульптуры «Борющиеся зубры». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу пресс-службу регионального правительства Дмитрия Лыскова.

Власти Калининграда осудили поступок Королевой
Фото: InstagramInstagram

По словам Лысакова, знакомиться с объектами культурного наследия лучше издалека, не подвергая риску ни себя, ни скульптуру. В свою очередь представители региональной Службы государственной охраны объектов культурного наследия отметили, что забираться на постаменты скульптур не запрещено, но только в случае, если это объект не подвергается акту вандализма.

Королева лишилась и денег, и Тарзана

Королева проводит свой отпуск в Калининграде. Во время ознакомительной экскурсии она увидела скульптуру «Борющиеся зубры». Жители города рассказали Королевой о традиции, согласно которой, если забраться на этот памятник, то вновь вернешься в Калининград. С помощью прохожих певица залезла на постамент скульптуры.

Бронзовая скульптурная композиция «Борющиеся зубры» создана немецким скульптором Августом Гаулем в 1911 году. Ее установили в Калининграде в 1912 году. Скульптура в виде сошедшихся в схватке зубров получила статус объекта культурного наследия регионального значения.

Шоу-бизнес,Наташа Королева,Калининград,
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