Главная поп-звезда Афганистана покинула страну

Певица Ариана Саид, которую СМИ называют главной поп-звездой Афганистана, смогла покинуть страну на американском грузовом самолете. Об этом судья афганской версии вокального шоу "Голос" рассказала у себя в Instagram.
"Со мной все порядке. После пары незабываемых ночей я наконец добралась до Дохи (Катар) и жду своего рейса домой, в Стамбул", - пояснила 36-летняя Саид.
"Когда я вернусь домой и приду в себя от испытанных неверия и шока, расскажу вам много историй", - пообещала она.
Ариана открыто поддерживала армию Афганистана и высказывалась в защиту правительства, как власть в стране захватило движение "Талибан".
Вместе с Арианой в Стамбул отправился ее супруг и продюсер Хасиб Сайед.
15 августа движение "Талибан" объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию. В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС. Ранее афганская режиссер заявила, что боится за жизнь после прихода талибов.