Блогер показал на видео старение звезд без пластики

Блогер показал возможную внешность звезд в старости, если бы за всю свою жизнь они ни разу не прибегли к хирургическим вмешательствам. Соответствующие ролики появились в TikTok.

Фото: Reuters Reuters

На размещенных в сети кадрах Митчелл Уиггс (Mitchell Wiggs) демонстрирует процесс старения с помощью программ-фоторедакторов. Для этого он использует портреты знаменитостей в молодости и создает на их лицах внешние возрастные признаки, которые отсутствуют в реальной жизни из-за пластических операций. Так, блогер добавляет на фото мимические морщины, пигментные пятна, создает эффект сухой кожи, уменьшает размер губ и т.д. В своем профиле Уиггс представил состарившихся певиц Мадонну и Шер, предпринимательницу Крис Дженнер и ее дочь Ким Кардашьян, бывшего президента США Дональда Трампа и других.

Подписчиков удивили работы блогера. Они принялись критиковать звезд в комментариях к постам. «Им помогает только ботокс», «Они все выглядят гораздо лучше после твоей обработки, нежели в реальной жизни», «Я их не осуждаю, но мне кажется, что я всю жизнь живу во лжи», «Я думала, что они на самом деле такие красивые!», «Почему они не могут просто стареть как все нормальные люди?» — писали они.