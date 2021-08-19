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Блогер показал на видео старение звезд без пластики

Lenta.ru
14 минут назад

Блогер показал возможную внешность звезд в старости, если бы за всю свою жизнь они ни разу не прибегли к хирургическим вмешательствам. Соответствующие ролики появились в TikTok.

Блогер показал на видео старение звезд без пластики
Фото: ReutersReuters

На размещенных в сети кадрах Митчелл Уиггс (Mitchell Wiggs) демонстрирует процесс старения с помощью программ-фоторедакторов. Для этого он использует портреты знаменитостей в молодости и создает на их лицах внешние возрастные признаки, которые отсутствуют в реальной жизни из-за пластических операций. Так, блогер добавляет на фото мимические морщины, пигментные пятна, создает эффект сухой кожи, уменьшает размер губ и т.д. В своем профиле Уиггс представил состарившихся певиц Мадонну и Шер, предпринимательницу Крис Дженнер и ее дочь Ким Кардашьян, бывшего президента США Дональда Трампа и других.

Подписчиков удивили работы блогера. Они принялись критиковать звезд в комментариях к постам. «Им помогает только ботокс», «Они все выглядят гораздо лучше после твоей обработки, нежели в реальной жизни», «Я их не осуждаю, но мне кажется, что я всю жизнь живу во лжи», «Я думала, что они на самом деле такие красивые!», «Почему они не могут просто стареть как все нормальные люди?» — писали они.

Ранее в августе модель показала фигуру на снимке без фотошопа. Телезвезда Джорджи Кларк (Georgie Clarke) регулярно публикует коллажи, на которых демонстрирует, как ее фигура выглядит с разных ракурсов съемки. Так, знаменитость снялась в кроп-топе в расслабленной позе, чтобы продемонстрировать жировые складки на животе.

Шоу-бизнес,Крис Дженнер,Мадонна,Ким Кардашьян,Дональд Трамп,
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