Певица Азиза отменила свадьбу из-за отказа родственниц в яйцеклетке

Певица Азиза заявила, что ее свадьба с 41-летним итальянцем Александро, назначенная на 21 июня, не состоялась из-за проблем с поисками донорской яйцеклетки. Об отмененном празднике певица рассказала в программе «Пусть говорят».

Фото: РИА Новости РИА Новости

57-летняя Азиза заявила, что не хотела создавать семью, в которой не будет ребенка, поэтому перед свадьбой решила найти донора яйцеклетки среди своих родственниц - чтобы у ребенка была «капелька ее крови».

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«Я ему [Александро - прим.ред.] все время говорила: «Ты помнишь, что я старше тебя? И не будем говорить, на сколько». < > Я ему все время говорила, что семья без ребенка - неполноценная. Мы мечтали о девочке, с кудрявыми волосами, со светлыми зелеными глазами. Когда мы серьезно решили, что поженимся, я сказала, что в моем роду много девочек, которые в детородном периоде, и они не откажут мне в просьбе [стать донором]», - рассказала артистка.

Однако родственницы отказали Азизе. Некоторые «пожалели свой генофонд», другие были обижены, что раньше певица с ними не общалась. У певицы «сдали нервы», в итоге свадьбу, на которую было потрачено 15 миллионов рублей, решили перенести.

«Я сказала Александро, что я не отношусь к тем женщинам, которые хотят забежать в последний вагон уходящего поезда и вцепиться в мужика. < > Я хотела, чтобы у него был ребенок благодаря донорским клеткам от моих родственниц и я была бы счастливой матерью», - заключила она.

Сам Александро заявил, что у них «в принципе все состоялось: 21 июня они с Азизой не пошли в ЗАГС, но обменялись кольцами. Сейчас он находится в Италии.

«Я никуда не сбежал. Приехал буквально два дня назад в Италию, потому что есть дела, которые нужно сделать. Но я быстро их решу. < > Я хочу быть всегда рядом с Азизой. < > Мы ходили в разные клиники, говорили с врачами, в конце августа все решим», - рассказал он.

В прошлом году Александро стал одним из учеников музыкальной онлайн-студии Азизы, затем выяснилось, что он является ее поклонником уже 15 лет. Итальянец не пытался познакомиться с певицей раньше, так как она была несвободна.

Александро приехал к ней на Новый год и весь январь они провели вместе. Итальянец сделал певице предложение в студии «Пусть говорят».