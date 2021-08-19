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Николь Кидман возмутила жителей Гонконга

Газета.Ru
1 час назад

Австралийской актрисе Николь Кидман, которая приехала в Гонконг на съемки, местные власти разрешили не соблюдать обязательную для прибывших из-за границы самоизоляцию, сообщает телеканал "360". По правилам все, кто прибывает из-за рубежа, должны находиться в самоизоляции от семи до 21 дня.

Николь Кидман возмутила жителей Гонконга
Фото: ReutersReuters

Для этих целей специально отведены гостиницы. Срок ограничительных мер зависит от того, откуда человек прилетел в Гонконг. Требование распространяется также на вернувшихся домой местных жителей и даже на вакцинированных. Однако, как оказалось, эти правила не коснулись Николь Кидман.

Эта новость вызвала бурную реакцию среди пользователей Сети в Гонконге. Некоторые писали, что из-за ограничений почти два года уже не видели своих близких. Николь Кидман в Гонконге должна сниматься в сериале "Экспаты".

Он выйдет на стриминговым сервисе Amazon. В своем Instagram актриса рассказала о премьере сериала "Девять совсем незнакомых людей" с ее участием. В нем она сыграла эмигрантку из России по имени Маша.

Шоу-бизнес,Николь Кидман,Гонконг,
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