Николь Кидман возмутила жителей Гонконга

Австралийской актрисе Николь Кидман, которая приехала в Гонконг на съемки, местные власти разрешили не соблюдать обязательную для прибывших из-за границы самоизоляцию, сообщает телеканал "360". По правилам все, кто прибывает из-за рубежа, должны находиться в самоизоляции от семи до 21 дня.

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Для этих целей специально отведены гостиницы. Срок ограничительных мер зависит от того, откуда человек прилетел в Гонконг. Требование распространяется также на вернувшихся домой местных жителей и даже на вакцинированных. Однако, как оказалось, эти правила не коснулись Николь Кидман.

Эта новость вызвала бурную реакцию среди пользователей Сети в Гонконге. Некоторые писали, что из-за ограничений почти два года уже не видели своих близких. Николь Кидман в Гонконге должна сниматься в сериале "Экспаты".