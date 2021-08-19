Данко усомнился в правдивости диагноза МакSим

Я изначально не верил во всю эту историю. Я всем друзьям говорил, что сейчас мы все следим за тревожными новостями о МакSим, а через какое-то время услышим о чудесном выздоровлении звезды, возвращении и большом сольном концерте, — высказался Данко.

По мнению Фадеева, искусственная кома певицы не более чем пиар ход, предложенный её агентом для того, чтобы возбудить интерес общественности к персоне Абросимовой (настоящее имя МакSим — Марина Абросимова — NEWS.ru) и после простоя заработать побольше денег на концертах и выступлениях. Однако при этом Данко добавил, что не может быть на сто процентов уверенным в своих словах, так как не является «частным детективом» и просто высказывает своё мнение.