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Данко усомнился в правдивости диагноза МакSим

News.ru
35 минут назад

Певец Александр Фадеев, более известный под творческим псевдонимом Данко, усомнился в правдивости диагноза певицы МакSим. Свои рассуждения на эту тему он привёл в беседе с «Дни.ру».

Данко усомнился в правдивости диагноза МакSим
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look PressAnatoly Lomokhov/Global Look Press

Я изначально не верил во всю эту историю. Я всем друзьям говорил, что сейчас мы все следим за тревожными новостями о МакSим, а через какое-то время услышим о чудесном выздоровлении звезды, возвращении и большом сольном концерте, — высказался Данко.

По мнению Фадеева, искусственная кома певицы не более чем пиар ход, предложенный её агентом для того, чтобы возбудить интерес общественности к персоне Абросимовой (настоящее имя МакSим — Марина Абросимова — NEWS.ru) и после простоя заработать побольше денег на концертах и выступлениях. Однако при этом Данко добавил, что не может быть на сто процентов уверенным в своих словах, так как не является «частным детективом» и просто высказывает своё мнение.

Ранее блогер Лена Миро саркастично высказалась о «реальных» причинах выздоровления МакSим.

Шоу-бизнес,Лена Миро,Александр Фадеев,
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