Ида Галич подарила себе машину за 35 млн рублей

Она добилась немалых успехов в мире шоу-бизнеса. Сейчас Ида успевает вести свой блог, принимать участие в разных популярных передачах и сама воспитывает сына Леона.
И накануне Галич решила сделать себе роскошный подарок. В своем аккаунте Instagram она разместила пост, где показала свое новое авто. Блогер подчеркнула, что купила его сама.
Ида решила прикупить Rolls-Royce Wraith синего цвета. Цена авто колеблется в районе 35 млн рублей. С такой шикарной покупкой Галич поздравили Юлия Коваль, Айза Долматова, а также актриса Аглая Тарасова.