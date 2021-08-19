Ида Галич подарила себе машину за 35 млн рублей

Она добилась немалых успехов в мире шоу-бизнеса. Сейчас Ида успевает вести свой блог, принимать участие в разных популярных передачах и сама воспитывает сына Леона.

И накануне Галич решила сделать себе роскошный подарок. В своем аккаунте Instagram она разместила пост, где показала свое новое авто. Блогер подчеркнула, что купила его сама.