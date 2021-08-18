В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Боня резко ответила экс-участнице «Стрелок» на обвинения МакSим

РИА "ФедералПресс"
54 минуты назад

Телеведущая Виктория Боня жестко ответила экс-участнице группы «Стрелки» Юлии Беретте, которая обвинила певицу МакSим в пиаре. Об этом сообщили в СМИ.

Боня резко ответила экс-участнице «Стрелок» на обвинения МакSим
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Самое некрасивое – это то, что люди сегодня путают порой такие вещи, как пиар и действительно тяжелые заболевания», – заявила Боня.

По словам Бони, экс-участница группы «Стрелки» боится, что кому-то будет уделено больше внимания, чем ей. Телеведущая считает, что поступок Беретты некрасивый, поэтому ей стоит извиниться перед МакSим за свои слова. Беретта «не думает головой», делая такие громкие обвинения, цитирует Боню Life.

«Пора уже научиться отличать мух от котлет», – заключила телеведущая.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Юлия Беретта не верит в историю болезни Макsим. По ее мнению, певица использовала это для пиара.

Шоу-бизнес,Юлия Беретта,ФедералПресс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители