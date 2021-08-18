Боня резко ответила экс-участнице «Стрелок» на обвинения МакSим

Телеведущая Виктория Боня жестко ответила экс-участнице группы «Стрелки» Юлии Беретте, которая обвинила певицу МакSим в пиаре. Об этом сообщили в СМИ.

«Самое некрасивое – это то, что люди сегодня путают порой такие вещи, как пиар и действительно тяжелые заболевания», – заявила Боня.

По словам Бони, экс-участница группы «Стрелки» боится, что кому-то будет уделено больше внимания, чем ей. Телеведущая считает, что поступок Беретты некрасивый, поэтому ей стоит извиниться перед МакSим за свои слова. Беретта «не думает головой», делая такие громкие обвинения, цитирует Боню Life.

«Пора уже научиться отличать мух от котлет», – заключила телеведущая.