В ЕС назвали число нуждающихся в гуманитарной помощи жителей Афганистана

На сегодняшний день 18 млн жителей Афганистана, что составляет почти половину населения страны, нуждается в гуманитарной помощи. Об этом 19 августа заявил глава комитета Европарламента по развитию Томас Тобе, во время выступления на экстренных совместных слушаниях с комитетом по иностранным делам.

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«В результате засух, пандемии COVID-19 и боевых действий в Афганистане почти половина населения этой страны — 18 млн человек — нуждается в срочной гуманитарной помощи, около 4 млн стали внутренними перемещёнными лицами», — сказал он.