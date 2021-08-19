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В ЕС назвали число нуждающихся в гуманитарной помощи жителей Афганистана

ИА Regnumиещё 3
11 часов назад

На сегодняшний день 18 млн жителей Афганистана, что составляет почти половину населения страны, нуждается в гуманитарной помощи. Об этом 19 августа заявил глава комитета Европарламента по развитию Томас Тобе, во время выступления на экстренных совместных слушаниях с комитетом по иностранным делам.

В ЕС назвали число нуждающихся в гуманитарной помощи жителей Афганистана
Фото: ИА RegnumИА Regnum

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«В результате засух, пандемии COVID-19 и боевых действий в Афганистане почти половина населения этой страны — 18 млн человек — нуждается в срочной гуманитарной помощи, около 4 млн стали внутренними перемещёнными лицами», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что события, которые произошли в Афганистане, являются катастрофой для афганского народа и для доверия к странам Запада в мире.

Шоу-бизнес,Жозеп Боррель,Европарламент,ЕС,Афганистан,
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