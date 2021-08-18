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Два инсульта и COVID:  Борис Краснов попал в хоспис

Вероника Полынина
1 час назад

Художник-сценограф Борис Краснов умирает в частном хосписе после двух инсультов и коронавируса, пишет телеграм-канал Mash.

Два инсульта и COVID: Борис Краснов попал в хоспис
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В августе 2011 года Краснова задержали по подозрению в вымогательстве и попытке рейдерского захвата фирмы, специализирующейся на организации выставок. На этом фоне у художника случился приступ, его госпитализировали с подозрением на инсульт.

Краснов перенес сложнейшую операцию на головном мозге, затем долечивался в Швейцарии и проходил длительную реабилитацию в европейских клиниках. Тем временем, в 2015 году правоохранительные органы прекратили уголовное преследование в отношении Краснова в связи с отсутствием состава преступления.

Недавно 60-летний Борис Краснов заразился коронавирусом, а затем у него вновь случился инсульт. По информации Mash, у художника отказала правая сторона тела, поражение мозга составляет 85%. Из Боткинской больницы сценографа перевели в частный хоспис. Прогнозы врачей – самые пессимистичные.

Борис Краснов — российский художник-сценограф, дизайнер, продюсер. Осуществил более 3500 проектов — концертов, спектаклей, телевизионных программ, престижных конкурсов, фестивалей, презентаций, торжественных церемоний и др. Краснов сотрудничал практически со всеми ведущими артистами российской эстрады, а также выступал художником-постановщиком концертов зарубежных звезд, таких как Элтон Джон, Эрос Рамазотти, Сара Брайтман, Gipsy Kings, Deep Purple, Modern Talking и др.

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