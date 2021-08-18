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Проклова показала свою квартиру на берегу Сочи за 30 млн рублей

Елена Прошина
30 минут назад

Российская актриса Елена Проклова, показала свою квартиру в Сочи. Как сообщает «Комсомольская правда», недвижимость в городе-курорте обошлась Прокловой в 15 млн рублей.

Проклова показала свою квартиру на берегу Сочи за 30 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Каждый год актриса проводит отпуск в Сочи. Для комфорта она купила в одной из местных новостроек четыре однокомнатных квартиры на одном этаже и объединила их. В результате площадь апартаментов достигла 120 квадратных метров.

Дом находится на перекрестке проспекта Пушкина и улицы Черноморской – в центральной части города, на берегу моря. В квартире Елены столовая и бар-стойка совмещены с гостиной, есть две спальни – для актрисы и для её дочери. Также оборудована сауна и терраса. Одну из квартир Проклова превратила в балкон, на котором установлены джакузи, массажный стол и место для отдыха.

По признанию артистки, на недвижимость она копила в течение трех лет и покупка четырех квартир обошлась ей в 15 млн рублей.

После ремонта цена объекта выросла в два раза.

Напомним, что в апреле 2021 года Елена Проклова заявила, что в подростковом возрасте к ней домогался некий известный актер, чье имя она не стала раскрывать. При этом она отметила, что этот человек уже скончался. Некоторые издания предположили, что речь шла об Олеге Табакове, поскольку тогда актриса снималась с ним в одном фильме.

Шоу-бизнес,Елена Проклова,Олег Табаков,Сочи,
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