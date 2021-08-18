Проклова показала свою квартиру на берегу Сочи за 30 млн рублей

Российская актриса Елена Проклова, показала свою квартиру в Сочи. Как сообщает «Комсомольская правда», недвижимость в городе-курорте обошлась Прокловой в 15 млн рублей.

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Каждый год актриса проводит отпуск в Сочи. Для комфорта она купила в одной из местных новостроек четыре однокомнатных квартиры на одном этаже и объединила их. В результате площадь апартаментов достигла 120 квадратных метров.

Дом находится на перекрестке проспекта Пушкина и улицы Черноморской – в центральной части города, на берегу моря. В квартире Елены столовая и бар-стойка совмещены с гостиной, есть две спальни – для актрисы и для её дочери. Также оборудована сауна и терраса. Одну из квартир Проклова превратила в балкон, на котором установлены джакузи, массажный стол и место для отдыха.

По признанию артистки, на недвижимость она копила в течение трех лет и покупка четырех квартир обошлась ей в 15 млн рублей.

После ремонта цена объекта выросла в два раза.