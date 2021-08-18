Ирина Горбачева вышла замуж во второй раз

— Я глупо все это сделал. Я сказал по телефону, что когда вернемся в Киев, мы можем пожениться, — говорит музыкант. — Ира такая: «Ты что, предложение сейчас делаешь?». И я такой: «А я что, предложение сейчас что ли делаю?».