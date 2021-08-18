Интернет-пользователи высмеяли хореографию Волочковой

«Это какой-то кошмар. Вы себя со стороны видели? Нацепили безвкусные платья в облипку. Двигаться вы не умеете, постоянно заваливались на танцующих парней! Это танец, а не карате», «Вы точно учились в танцевальном училище? Или вас одну не учили ритмике, такту, движениям в танцах?», «Ты не коммы удаляй, а задумайся, что тебе говорят! Иди, учись ТАНЦЕВАТЬ, балерина ты наша», - заявили они.