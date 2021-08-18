Интернет-пользователи высмеяли хореографию Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова рассказала в Instagram о презентации своего альбома «Вселенная» и получила порцию критики от подписчиков.
Пользователей соцсети ужаснул как внешний вид артистки, так и ее выступление. Они даже задались вопросом, точно ли Волочкова училась в хореографическом училище.
«Это какой-то кошмар. Вы себя со стороны видели? Нацепили безвкусные платья в облипку. Двигаться вы не умеете, постоянно заваливались на танцующих парней! Это танец, а не карате», «Вы точно учились в танцевальном училище? Или вас одну не учили ритмике, такту, движениям в танцах?», «Ты не коммы удаляй, а задумайся, что тебе говорят! Иди, учись ТАНЦЕВАТЬ, балерина ты наша», - заявили они.
Также недовольство интернет-пользователей вызвал наряд Волочковой, в котором она появилась на мероприятии.
«Я думала трусы на шорты надела, а это бисер», «Ну хочет она смешить народ, пусть смешит. Имеет право», - написали подписчики.
Однако были и те, кому образ балерины понравился, также как и то, как она двигается.
«Сегодня образ супер, и костюмчик и обувь. Красотка!», «Шикарная женщина прекрасно двигается. Приятно смотреть. А кому неприятно, так не смотрите», «Кто злословит, пусть изначально посмотрит на себя», - посоветовали они хейтерам.
В 1998-2003 годах Волочкова работала в Большом театре. Ее уволили по причине несоответствия ее физической формы предъявляемым требованиям. Танцовщица обратилась в суд с иском о незаконном увольнении и выиграла дело.