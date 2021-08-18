Катя Гордон рассказала правду о тяжелом детстве

Российская певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram новое селфи. Артистка показала морщины и заявила, что ей все равно на возрастные изменения.
«Я научилась выживать в толпе и с детства выбираю Личность, рискуя завистью и угрозами. Мне не страшно от бойкотов, угроз, обещаний «мочить». Я в них выросла, они меня воспитали. Для меня это скорее знак качества», – пишет Гордон.
Юрист вспомнила детство и вечный буллинг от ребят в садике, лагерях и школе. Так получалось, что ей доставалось все лучшее: нести стол с воспитателями, любовь мальчика из старшей группы. Остальные завидовали и объявляли бойкоты.