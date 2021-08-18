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Катя Гордон рассказала правду о тяжелом детстве

РИА "ФедералПресс"
1 час назад

Российская певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram новое селфи. Артистка показала морщины и заявила, что ей все равно на возрастные изменения.

Катя Гордон рассказала правду о тяжелом детстве
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Я научилась выживать в толпе и с детства выбираю Личность, рискуя завистью и угрозами. Мне не страшно от бойкотов, угроз, обещаний «мочить». Я в них выросла, они меня воспитали. Для меня это скорее знак качества», – пишет Гордон.

Юрист вспомнила детство и вечный буллинг от ребят в садике, лагерях и школе. Так получалось, что ей доставалось все лучшее: нести стол с воспитателями, любовь мальчика из старшей группы. Остальные завидовали и объявляли бойкоты.

Шоу-бизнес,Катя Гордон,Алла Пугачева,
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