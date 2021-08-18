«Посыпались оскорбления»: вдова Мамонова пожаловалась на травлю

Вдова музыканта Петра Мамонова Ольга заявила, что столкнулась с оскорблениями и угрозами, когда попросила зоозащитников помочь ей с наследством мужа. Об этом она заявила в интервью «Московскому комсомольцу».

Фото: ТАСС ТАСС

70-летний основатель группы «Звуки Му» Петр Мамонов скончался в июле от коронавируса. Он был госпитализирован в конце июня на пятые сутки после появления первых симптомов заболевания. Из-за резкого ухудшения состояния артиста врачи ввели его в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Мамонов провел в больнице 19 дней и умер, не приходя в сознание.

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По словам Ольги Мамоновой, муж оставил ей в наследство 19 кошек и собаку, и ей очень сложно справиться с уходом за животными.

«Некоторые оставлены дачниками. Остальные подобраны с улиц. Петя то на заправке найдет маленького котенка, то от собак спасет, то под машиной обнаружит, то у магазина... И всех он тащил домой. ( ) У нас всегда жили кошки, иногда около десяти, иногда больше тридцати. Клички перестали давать. Когда они то уходят, то приходят – это неудобно», - рассказала вдова музыканта.

Она заверила, что не собирается избавляться от кошек, так как их любил ее муж, да и сама она привязалась к животным. Однако после того, как поняла, что самостоятельно не справится с тратами на питомцев, обратилась к зоозащитникам.

«В день уходит около одного килограмма корма. Я поняла, что вряд ли смогу это осилить. Мы поговорили с одним фондом, они приехали, привезли сто килограммов корма – трехмесячный запас. Они сфотографировали животных, написали текст и разместили в интернете призыв о помощи», - рассказала Ольга Мамонова.

После этого, по словам женщины, она подверглась травле и вынуждена была попросить активистов удалить объявления.

«На меня посыпались оскорбления, что я наживаюсь на имени своего покойного мужа. Мне позвонили какие-то люди и с предложением создать в моем доме музей Петра Мамонова. Также просили отдать его стихи – якобы они их продадут и деньги отдадут мне», - заявила она, отметив, что больше не намерена принимать никакую помощь, и будет сама ухаживать за наследством мужа.