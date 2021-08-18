Шаляпин предложил Волочковой участвовать в Евровидении

Анастасия Волочкова теперь не только балерина, но и актриса и певица. Артистка собрала пресс-конференцию в честь выпуска своего нового альбома и клипа. Прохор Шаляпин в толпе выкрикивал, что Волочкова лучше всех, даже лучше Бузовой. По словам журналистов Дни.ру Прохор и предложил артистке ехать на Евровидение.

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Гости мероприятия горячо поддержали идею. Скандальная балерина как раз подходит под формат песенного конкурса. Было решено даже отправить обращение в адрес телеканала «Россия», который в следующем году отбирает участника и транслирует конкурс, чтобы тот рассмотрел кандидатуру Волочковой.

Кстати, что сама Алла Пугачева одобряет вокал Анастасии Волочковой. В диск балерины вошла композиция «Мне нравится» на стихи Марины Цветаевой, которую прежде исполняла Алла Борисовна. Волочкова не раз хвасталась высокой оценкой своих вокальных данных самой Примадонной.