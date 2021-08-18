"У меня сбылась мечта": Моргенштерн купил дом

Рэпер Моргенштерн (настоящее имя – Алишер Моргенштерн) купил дом. По словам музыканта, теперь ему «есть где жить».
«У меня сегодня исполнилась мечта - я купил дом, теперь мне есть где жить. Жду поздравлений, всем желаю исполнения мечтаний, а я пошёл в доту», - написал Моргенштерн в Instagram и сфотографировался с пирамидой денег.
В продемонстрированной на снимке пирамиде из 20 пачек по 5 млн рублей в каждой оказалось 100 млн рублей. Предположительно, именно столько Моргенштерн заплатил за свое новое жилье.
Пользователи сети назвали рэпера «красавчиком», поздравили его с приобретением и попросили показать интерьеры дома.
В конце июля журнал Forbes опубликовал список из 50 самых успешных российских звезд, куда вошли артисты, музыканты, спортсмены, телеведущие и другие знаменитости. Алишер Моргенштерн занял в рейтинге второе место. По подсчетам Forbes, за прошедший год Моргенштерн заработал 7,4 млн долларов.