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"У меня сбылась мечта": Моргенштерн купил дом

Вероника Полынина
1 час назад

Рэпер Моргенштерн (настоящее имя – Алишер Моргенштерн) купил дом. По словам музыканта, теперь ему «есть где жить».

"У меня сбылась мечта": Моргенштерн купил дом
Фото: InstagramInstagram

«У меня сегодня исполнилась мечта - я купил дом, теперь мне есть где жить. Жду поздравлений, всем желаю исполнения мечтаний, а я пошёл в доту», - написал Моргенштерн в Instagram и сфотографировался с пирамидой денег.

В продемонстрированной на снимке пирамиде из 20 пачек по 5 млн рублей в каждой оказалось 100 млн рублей. Предположительно, именно столько Моргенштерн заплатил за свое новое жилье.

Пользователи сети назвали рэпера «красавчиком», поздравили его с приобретением и попросили показать интерьеры дома.

В конце июля журнал Forbes опубликовал список из 50 самых успешных российских звезд, куда вошли артисты, музыканты, спортсмены, телеведущие и другие знаменитости. Алишер Моргенштерн занял в рейтинге второе место. По подсчетам Forbes, за прошедший год Моргенштерн заработал 7,4 млн долларов.

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