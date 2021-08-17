«Дешевый пиар»: экс-участница «Стрелок» не поверила в болезнь МакSим

Экс-участница музыкальной группы «Стрелки» Юлия Беретта отказывается верить в заболевание певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова). Об этом она заявила во вторник, 17 августа.

Фото: Пресс-служба МакSим Пресс-служба МакSим

По словам артистки, МакSим специально придумала историю с болезнью, чтобы вернуть былую славу и популярность. Также Юлия Беретта подчеркнула, что пиар на здоровье — отвратительное и грязное дело.

— Ну сошла ты с дистанции, ну потеряла что-то, упустила, ведь время бежит, тренды меняются. Но вкусившая однажды славы девочка из провинции не может так легко смириться с ее отсутствием... Пиар на своем здоровье — дешевый и грязный пиар, — отметила Юлия Беретта.

По словам исполнительницы, сначала она искренне верила в заболевание МакSим, однако после новостей о реанимации, коме и ИВЛ начала сомневаться в достоверности этих фактов.

— Это «инстаграм-шоу» с воскрешением певицы возможно только в эпоху безумства. Ничего святого не остается! — подытожила Юлия Беретта.

Также коллега посоветовала артистке заниматься своим делом, а не лезть в скандалы и хайп, сообщает Пятый канал.

Певица МакSим попала в больницу 15 июня. В результате врачи диагностировали у нее 40 процентов поражения легких. Спустя время сотрудники медицинского учреждения ввели девушку в состояние искусственной комы для лучшей борьбы организма с заболеванием. 7 августа Марина Абросимова пришла в себя.