Лоза рассказал о своем бедственном финансовом положении

Советский и российский певец, композитор Юрий Лоза рассказал о том, что сильно обеднел за время пандемии коронавируса. Этим он поделился в интервью для портала Teleprogramma.pro.

Фото: @lozayury @lozayury

«Минимум в два, а может даже в три раза стал беднее», — признался 67-летний музыкант.

Лоза отметил, что цены на товары широкого потребления выросли в два раза за период пандемии.

«Концертов нет, ничего нет», — объяснил музыкант причину своего бедственного финансового положения.

При этом исполнитель хита «Плот» подчеркнул, что отдельным артистам разрешают проводить концерты, а другим нет. Он рассказал, что ранее подавал заявку на проведение фестиваля, однако ему отказали.