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Юрий Лоза рассказал о своем бедственном финансовом положении

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Советский и российский певец, композитор Юрий Лоза рассказал о том, что сильно обеднел за время пандемии коронавируса. Этим он поделился в интервью для портала Teleprogramma.pro.

Лоза рассказал о своем бедственном финансовом положении
Фото: @lozayury@lozayury

«Минимум в два, а может даже в три раза стал беднее», — признался 67-летний музыкант.

Лоза отметил, что цены на товары широкого потребления выросли в два раза за период пандемии.

«Концертов нет, ничего нет», — объяснил музыкант причину своего бедственного финансового положения.

При этом исполнитель хита «Плот» подчеркнул, что отдельным артистам разрешают проводить концерты, а другим нет. Он рассказал, что ранее подавал заявку на проведение фестиваля, однако ему отказали.

15 мая текущего года стало известно, что Юрий Лоза подал иск к Первому каналу, обвинив ответчика в нарушении его прав на композицию «Плот». Отмечалось, что песня была использована в выпуске программы «Голос» в октябре 2020 года. Певец требовал взыскать с телеканала четыре миллиона рублей за авторские права и миллион за моральный вред. Позже Лоза утверждал, что это было спланированной акцией Первого канал против него.

Шоу-бизнес,Юрий Лоза,
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