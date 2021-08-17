Авербух обратился к поклонникам после рождения сына

«Друзья, благодарю вас за море писем, поздравления, за светлые слова для нашего с Лизой Арзамасовой мальчика! Желаю каждому испытать это непередаваемое счастье! Спасибо вам за добро!» — написал в Instagram хореограф и продюсер ледовых шоу.