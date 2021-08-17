Джигурда признался в неспособности удовлетворить Волочкову

«Я бы не рискнул вступать с ней в контакт, потому что Настька — суперсексуальная. Сейчас я ее уже не потяну. Вот, если бы лет 20 назад, тогда бы потянул. А сейчас я уже — матерый волк. Хотя первые пять лет с Маринкой у нас была почти ежедневная духовная Камасутра с ежедневными оргазмами с ее стороны. Ее мама говорила: «Джигурда ее околдовал, превратил в душечку!» Маринка и сама призналась, что только со мной она почувствовала себя женщиной, а не спортсменкой», – отметил Джигурда.