Джигурда признался в неспособности удовлетворить Волочкову

Актер Никита Джигурда высказался об особенностях интимной жизни балерины Анастасии Волочковой. Как объяснил артист в интервью «Собеседнику», романа с Волочковой у него не было, однако сейчас он бы его и «не потянул» из-за гиперсексуальности балерины.
Джигурда состоит в отношениях с российской и французской спортсменкой Мариной Анисиной и не думает ей изменять. В разговоре с изданием он объяснил, что Волочкова не прельщает его как сексуальный партнер.
«Я бы не рискнул вступать с ней в контакт, потому что Настька — суперсексуальная. Сейчас я ее уже не потяну. Вот, если бы лет 20 назад, тогда бы потянул. А сейчас я уже — матерый волк. Хотя первые пять лет с Маринкой у нас была почти ежедневная духовная Камасутра с ежедневными оргазмами с ее стороны. Ее мама говорила: «Джигурда ее околдовал, превратил в душечку!» Маринка и сама призналась, что только со мной она почувствовала себя женщиной, а не спортсменкой», – отметил Джигурда.
Актер надеется, что Волочковой удастся найти достойного спутника жизни и даже заявил, что готов помочь ей в поисках. Он отметил, что в прошлом году пытался свести балерину с миллионером из Греции, однако возможный избранник не понравился ей по фотографиям.
«Анисина у меня такая же. Ей делали предложения такие крутые ребята, но она всем отказывала, потому что они ей не нравились. Мне ее мама раньше говорила: «Ты кто такой?». Она хотела, как на «Титанике» через дочку войти в высшее общество. Не получилось: Маринка выбрала Джигурду», – сказал он.