Семья Пьехи потребовала ограничить свободу Белобородовой

Бывшая супруга Стаса Пьехи модель Наталья Горчакова потребовала избрать подозреваемой в избиении её сына Ирине Белобородовой меру пресечения в виде ограничения свободы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщает StarHit, женщина просит запретить выходить соседке по коттеджному поселку из дома с 20:00 вечера до 8:00, пользоваться интернетом, общаться с участниками процесса и посещать массовые мероприятия.

Видео дня

Причиной послужили «информационные вбросы», в которых говорится о невиновности Белобородовой и различные видеозаписи, появившиеся в СМИ.

«Насколько мне известно, Безбородова свою вину не признает, в своих действиях не раскаивается. Ею не были принесены извинения ни мне, ни моему сыну. А из публикации, появившейся на одном из питерских сайтов и перепечатанной рядом СМИ, следует, что ребенка якобы никто не избивал, медицинские документы сфальсифицированы, а сама Ирина является жертвой оговора. Это абсолютная ложь и попытка оказать давление», – пишет в ходатайстве Наталья Пьеха.

Как отметил адвокат потерпевшей стороны Сергей Жорин, поведение подозреваемой возмутительно. Он напомнил, что доказательств преступление масса и видеороликом их опровергнуть вряд ли возможно.

«Во-первых, это признание самой Безбородовой, которое есть на видео, во-вторых, справки Пети из трех больниц, в-третьих, само уголовное дело. Перед его возбуждением была проведена доследственная проверка и собраны доказательства», – сказал он.

По мнению Жорина, ходатайство удовлетворят и следствие выйдет с ними в суд. Он отметил, что ст. 97 УПК предусматривает меру пресечения подозреваемому в том случае, если он пытается воспрепятствовать расследованию уголовного дела.