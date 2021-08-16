Врач заподозрил у Петросяна хроническую болезнь

Врач-ревматолог объяснил наличие тейпов на коленях у юмориста Евгения Петросяна.
На днях Петросян опубликовал в Instagram фотографию из Ялты, на которой он позирует в шортах выше колена. Внимательные подписчики рассмотрели на коленях у юмориста тканевый пластырь телесного цвета – так называемые тейпы, которые используются для фиксации или поддержки суставов и мышц.
Ревматолог Михаил Кицис в комментарии «Экспресс-газете» предположил, что 75-летний Евгений Петросян страдает артрозом коленного сустава.
«Боль при артрозе вызывает напряжение мышц, которые окружают сустав, и при правильном наложении специальной клейкой ленты она значительно снижается. Плюс тейп приподнимает поверхность кожи над очагом воспаления, улучшая кровообращение и стимулируя кровоток», - объяснил специалист.
Ревматолог добавил, что болезнь скорее всего вызвана активной концертной деятельностью артиста: Петросян много путешествует и дает концерты, на которых по два часа проводит на ногах.