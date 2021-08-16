Врач заподозрил у Петросяна хроническую болезнь

На днях Петросян опубликовал в Instagram фотографию из Ялты, на которой он позирует в шортах выше колена. Внимательные подписчики рассмотрели на коленях у юмориста тканевый пластырь телесного цвета – так называемые тейпы, которые используются для фиксации или поддержки суставов и мышц.