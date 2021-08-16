«Мисс мира» на инвалидной коляске рассказала, как смогла удержать мужа после роковой аварии

Ксения Безуглова — пример сильной личности, которой удалось собраться с силами, осуществить свою мечту, создать прекрасную семью и найти личное счастье. Модель, общественный деятель, она вдохновляет тех, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию.

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Ксения Безуглова, которая стала гостьей нового выпуска шоу «Осторожно, Собчак!», столкнулась с испытаниями, которые не всем под силу. Во время первой беременности она попала в страшную аварию — вместе с друзьями и близкими возвращалась с отдыха, когда водитель не справился с управлением. После этого она оказалась парализована.

Несмотря на это, она сумела даже одержать победу в конкурсе красоты — среди девушек на инвалидных колясках и стала «Мисс мира», а заодно и примером для девушек, оказавшихся в трудной ситуации.

Ксения Безуглова@ksenia_bezuglova

Ксения Безуглова с маской на лице@ksenia_bezuglova

Ксения Безуглова, селфи@ksenia_bezuglova

Ксения Безуглова в шляпе@ksenia_bezuglova

Ксения Безуглова с цветами@ksenia_bezuglova

Ксения Безуглова с мужем в лифте@ksenia_bezuglova

Ксения Безуглова отдыхает дома@ksenia_bezuglova

Ксения Безуглова с детьми@ksenia_bezuglova

Ксения Безуглова фотографируется у моря@ksenia_bezuglova

Ксения Безуглова, селфи на отдыхе

Очень часто люди, попавшие в такую беду, сталкиваются с проблемой, решить которую очень непросто, — вторая половинка не выдерживает и уходит, семья рушится. Однако Ксении удалось ее спасти.

Ксения призналась, что пережила кризис в отношениях с мужем и даже пыталась манипулировать им.

«Находясь в позиции жертвы, очень легко управлять людьми», — признается она и говорит, что жалеет о таком поведении. «Но в позиции жертвы нельзя быть победителем — а я победитель».

Девушка отметила, что в какой-то момент просто поняла, что если продолжит быть требовательной, сварливой женой, то она потеряет мужа.

«Я видела по его глазам, что вот еще чуть-чуть, и он развернется и уйдет».

Ксения заявила, что давно уже дала себе обещание — стать такой женщиной, от которой никто никогда не захочет уйти.

Сам Алексей, супруг Ксении, признался ведущей, что в первое время они не думали о своих чувствах — просто пытались понять, что им со всем этим делать. И хотя у них были и конфликты, и даже разговоры о разводе, им удалось сохранить семью.

«Мы выбрали друг друга», — сказал Алексей. «Это такая чистая, настоящая любовь, когда выбираешь человека и знаешь, что это навсегда».

Фото: Instagram Ксении Безугловой