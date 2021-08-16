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«Мисс мира» на инвалидной коляске рассказала, как смогла удержать мужа после роковой аварии

Passion.ruиещё 17
16 часов назад

«Мисс мира» на инвалидной коляске рассказала, как смогла удержать мужа после роковой аварии
Фото: Passion.ruPassion.ru

Ксения Безуглова — пример сильной личности, которой удалось собраться с силами, осуществить свою мечту, создать прекрасную семью и найти личное счастье. Модель, общественный деятель, она вдохновляет тех, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию.

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Ксения Безуглова, которая стала гостьей нового выпуска шоу «Осторожно, Собчак!», столкнулась с испытаниями, которые не всем под силу. Во время первой беременности она попала в страшную аварию — вместе с друзьями и близкими возвращалась с отдыха, когда водитель не справился с управлением. После этого она оказалась парализована.

Несмотря на это, она сумела даже одержать победу в конкурсе красоты — среди девушек на инвалидных колясках и стала «Мисс мира», а заодно и примером для девушек, оказавшихся в трудной ситуации.

Ксения Безуглова@ksenia_bezuglova

Ксения Безуглова с маской на лице@ksenia_bezuglova

Ксения Безуглова, селфи@ksenia_bezuglova

Ксения Безуглова в шляпе@ksenia_bezuglova

Ксения Безуглова с цветами@ksenia_bezuglova

Ксения Безуглова с мужем в лифте@ksenia_bezuglova

Ксения Безуглова отдыхает дома@ksenia_bezuglova

Ксения Безуглова с детьми@ksenia_bezuglova

Ксения Безуглова фотографируется у моря@ksenia_bezuglova

Ксения Безуглова, селфи на отдыхе

Очень часто люди, попавшие в такую беду, сталкиваются с проблемой, решить которую очень непросто, — вторая половинка не выдерживает и уходит, семья рушится. Однако Ксении удалось ее спасти.

Ксения призналась, что пережила кризис в отношениях с мужем и даже пыталась манипулировать им.

«Находясь в позиции жертвы, очень легко управлять людьми», — признается она и говорит, что жалеет о таком поведении. «Но в позиции жертвы нельзя быть победителем — а я победитель».

Девушка отметила, что в какой-то момент просто поняла, что если продолжит быть требовательной, сварливой женой, то она потеряет мужа.

«Я видела по его глазам, что вот еще чуть-чуть, и он развернется и уйдет».

Ксения заявила, что давно уже дала себе обещание — стать такой женщиной, от которой никто никогда не захочет уйти.

Сам Алексей, супруг Ксении, признался ведущей, что в первое время они не думали о своих чувствах — просто пытались понять, что им со всем этим делать. И хотя у них были и конфликты, и даже разговоры о разводе, им удалось сохранить семью.

«Мы выбрали друг друга», — сказал Алексей. «Это такая чистая, настоящая любовь, когда выбираешь человека и знаешь, что это навсегда».

Фото: Instagram Ксении Безугловой

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