В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Довлатова рассказа о неудачном романе с женатым Нагиевым

Елена Прошина
37 минут назад

Теле и радиоведущая Алла Довлатова рассказала о неудачном романе с Дмитрием Нагиевым. Когда ей было 18 лет, Довлатову направили на студенческий капустник в качестве корреспондентки, где она и познакомилась с актером.

Довлатова рассказа о неудачном романе с женатым Нагиевым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как она рассказала в эфире канала «Россия 1», после окончания вечера Нагиев вызвался её проводить до дома и делал комплименты, а после попросил ей помочь устройством на радиостанцию, где она работала сама.

Алла помогла актеру стать коллегой, после чего у них закрутился роман, однако Довлатова и не предполагала, что ее избранник уже женат и у него есть сын. После того, как правда вскрылась, Алла устроила скандал и лишь через какое-то время знаменитостям удалось помириться и остаться приятелями ради общей работы.

Позднее на радиостанцию пришла супруга Нагиева, Алиса Шер, которая стала передавать «гадости», которые якобы говорил про неё актер. Кроме того, она и Нагиеву пересказывала нелицеприятные отзывы, которые о нем якобы говорила Довлатова.

«И однажды Дима просто перестал со мной разговаривать. Прошел мимо, будто я пустое место», – рассказала ведущая, отметив, что после этого они прекратили какое либо общение, даже на официальных мероприятиях.

Шоу-бизнес,Алиса Шер,Алла Довлатова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители