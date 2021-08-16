Довлатова рассказа о неудачном романе с женатым Нагиевым

Теле и радиоведущая Алла Довлатова рассказала о неудачном романе с Дмитрием Нагиевым. Когда ей было 18 лет, Довлатову направили на студенческий капустник в качестве корреспондентки, где она и познакомилась с актером.

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Как она рассказала в эфире канала «Россия 1», после окончания вечера Нагиев вызвался её проводить до дома и делал комплименты, а после попросил ей помочь устройством на радиостанцию, где она работала сама.

Алла помогла актеру стать коллегой, после чего у них закрутился роман, однако Довлатова и не предполагала, что ее избранник уже женат и у него есть сын. После того, как правда вскрылась, Алла устроила скандал и лишь через какое-то время знаменитостям удалось помириться и остаться приятелями ради общей работы.

Позднее на радиостанцию пришла супруга Нагиева, Алиса Шер, которая стала передавать «гадости», которые якобы говорил про неё актер. Кроме того, она и Нагиеву пересказывала нелицеприятные отзывы, которые о нем якобы говорила Довлатова.