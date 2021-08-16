Довлатова рассказала о романе с женатым Нагиевым

Алла Довлатова рассказала о неудачном романе с Дмитрием Нагиевым. Знаменитости познакомились на студенческом театральном капустнике, куда 18-летняя Довлатова была направлена в качестве корреспондентки. А позже Дмитрий вызвался проводить девушку, по дороге осыпая ее комплиментами.
В итоге Нагиев спросил у Довлатовой, не поможет ли она ему устроиться на ту же радиостанцию, где работала сама. Алла поспособствовала тому, чтобы Дмитрий стал ее коллегой, после чего у них закрутился роман, однако Довлатова и не предполагала, что ее избранник женат и растит сына. А когда узнала, то устроила скандал. Лишь со временем звезды помирились и договорились остаться добрыми приятелями ради общей работы. Однако позже на радиостанцию пришла работать супруга Нагиева — Алиса Шер.
«С первого дня Алиса стала передавать гадости, которые якобы говорил про меня Нагиев, а ему, судя по всему, пересказывала „мои“ нелицеприятные отзывы. И однажды Дима просто перестал со мной разговаривать. Прошел мимо, будто я пустое место», — рассказала Довлатова в эфире канала «Россия 1».
С тех пор, по словам Аллы, они прекратили любое общение, даже на официальных мероприятиях.