Первый канал вернул "золотой состав жюри" в шоу "Голос"

Стали известны имена наставников в десятом сезоне популярного музыкального конкурса «Голос» на Первом канале. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» .

«[Это] золотой состав жюри, с которого все начиналось и которому проект в огромной степени обязан многолетней популярностью и зрительской любовью», — говорится в официальном заявлении. Ведущим проекта станет актер Дмитрий Нагиев .

Представители телеканала отметили, что к участию в слепых прослушиваниях допущены вокалисты, которые успешно прошли стадию предварительных кастингов. Это около 120 человек, среди которых 18 участников, прошедших отбор, но не успевших побывать в прошлом сезоне на слепых прослушиваниях. На сцене появятся как профессиональные исполнители, так и любители, в том числе менеджеры, лингвисты, юристы, бухгалтеры, электромонтер связи и капитан полиции.