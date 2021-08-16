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Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос»

Lenta.ruиещё 5
1 час назад

Стали известны имена наставников в десятом сезоне популярного музыкального конкурса «Голос» на Первом канале. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Первый канал вернул "золотой состав жюри" в шоу "Голос"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В пресс-службе Первого канала объявили, что кресла наставников займут Александр Градский, Леонид Агутин, Пелагея и Дима Билан.

«[Это] золотой состав жюри, с которого все начиналось и которому проект в огромной степени обязан многолетней популярностью и зрительской любовью», — говорится в официальном заявлении. Ведущим проекта станет актер Дмитрий Нагиев.

Представители телеканала отметили, что к участию в слепых прослушиваниях допущены вокалисты, которые успешно прошли стадию предварительных кастингов. Это около 120 человек, среди которых 18 участников, прошедших отбор, но не успевших побывать в прошлом сезоне на слепых прослушиваниях. На сцене появятся как профессиональные исполнители, так и любители, в том числе менеджеры, лингвисты, юристы, бухгалтеры, электромонтер связи и капитан полиции.

Ранее сообщалось, что итоги девятого сезона шоу «Голос» на Первом канале возмутили зрителей. Многие пользователи сети посчитали победу Яны Габбасовой в шоу нечестной.

Шоу-бизнес,Александр Градский,Дима Билан,Леонид Агутин,Дмитрий Нагиев,Lenta.ru,
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