В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

МакSим месяц проведет на реабилитации в подмосковной клинике

Анна Безрукова
1 час назад

Певица МакSим (Марина Абросимова) ляжет на реабилитацию в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash» со ссылкой на собственный источник.

МакSим месяц проведет на реабилитации в подмосковной клинике
Фото: InstagramInstagram

Отмечается, что исполнительница пробудет на реабилитации 21 день. Врачи реабилитационного центра будут проводить ей дыхательную гимнастику и разные упражнения для восстановления после перенесенного заболевания.

Напомним, артистка была госпитализирована с пневмонией в июне.

«11 июня почувствовала симптомы простуды, сделала срочный тест, который вновь показал отрицательный результат. Я решила не отменять выступление из-за простуды, поэтому, как сообщили во многих пабликах, у меня был уставший вид. Концерт я давала уже с температурой 39», — рассказывала о своих симптомах Максим, находясь в больнице.

После этого певица была подключена к аппарату ИВЛ и введена в медикаментозную кому, где она находилась до 7 августа. Спустя два дня девушка была переведена из реанимации в обычную палату.

Ранее сообщалось, что из больницы артистку вывозили на инвалидной коляске, а дома ее встретили члены семьи, в частности дочери МакSим – 12-летняя Саша и 6-летняя Мария.

Отмечается, что приходить в себя после долгого пребывания в больнице артистка будет в своей шикарной квартире, приобретенной несколькими годами ранее в элитном ЖК “Триумф – Палас”, находящемся недалеко от станции метрополитена “Сокол”. Двор комплекса оборудован благоустроенной территорией с фонтанами, но у певицы МакSим в квартире находится собственная прогулочная терраса.

Шоу-бизнес,Московская Область,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители