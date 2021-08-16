МакSим месяц проведет на реабилитации в подмосковной клинике

Певица МакSим (Марина Абросимова) ляжет на реабилитацию в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash» со ссылкой на собственный источник.

Фото: Instagram Instagram

Отмечается, что исполнительница пробудет на реабилитации 21 день. Врачи реабилитационного центра будут проводить ей дыхательную гимнастику и разные упражнения для восстановления после перенесенного заболевания.

Напомним, артистка была госпитализирована с пневмонией в июне.

«11 июня почувствовала симптомы простуды, сделала срочный тест, который вновь показал отрицательный результат. Я решила не отменять выступление из-за простуды, поэтому, как сообщили во многих пабликах, у меня был уставший вид. Концерт я давала уже с температурой 39», — рассказывала о своих симптомах Максим, находясь в больнице.

После этого певица была подключена к аппарату ИВЛ и введена в медикаментозную кому, где она находилась до 7 августа. Спустя два дня девушка была переведена из реанимации в обычную палату.

Ранее сообщалось, что из больницы артистку вывозили на инвалидной коляске, а дома ее встретили члены семьи, в частности дочери МакSим – 12-летняя Саша и 6-летняя Мария.