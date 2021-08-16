МакSим месяц проведет на реабилитации в подмосковной клинике

Певица МакSим (Марина Абросимова) ляжет на реабилитацию в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash» со ссылкой на собственный источник.
Отмечается, что исполнительница пробудет на реабилитации 21 день. Врачи реабилитационного центра будут проводить ей дыхательную гимнастику и разные упражнения для восстановления после перенесенного заболевания.
Напомним, артистка была госпитализирована с пневмонией в июне.
«11 июня почувствовала симптомы простуды, сделала срочный тест, который вновь показал отрицательный результат. Я решила не отменять выступление из-за простуды, поэтому, как сообщили во многих пабликах, у меня был уставший вид. Концерт я давала уже с температурой 39», — рассказывала о своих симптомах Максим, находясь в больнице.
После этого певица была подключена к аппарату ИВЛ и введена в медикаментозную кому, где она находилась до 7 августа. Спустя два дня девушка была переведена из реанимации в обычную палату.
Ранее сообщалось, что из больницы артистку вывозили на инвалидной коляске, а дома ее встретили члены семьи, в частности дочери МакSим – 12-летняя Саша и 6-летняя Мария.
Отмечается, что приходить в себя после долгого пребывания в больнице артистка будет в своей шикарной квартире, приобретенной несколькими годами ранее в элитном ЖК “Триумф – Палас”, находящемся недалеко от станции метрополитена “Сокол”. Двор комплекса оборудован благоустроенной территорией с фонтанами, но у певицы МакSим в квартире находится собственная прогулочная терраса.