В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Избранницу-миллионершу Прохора Шаляпина госпитализировали с COVID-19

Газета.Ru
49 минут назад

Российский поп-исполнитель Прохор Шаляпин рассказал в Instagram о том, что его избранницу, 42-летнюю канадскую миллионершу Татьяну Дэвис, госпитализировали с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Избранницу-миллионершу Шаляпина госпитализировали с COVID
Фото: InstagramInstagram

Женщина чувствовала себя плохо и отправилась в больницу в состоянии полубреда. Кроме того, госпитализировали ее отца и мать, которые живут в особняке пары в Лас-Вегасе.

«Всех забрали на скорой. Я остался один», — признался он.

По словам Шаляпина, он не заразился, потому что привился российской вакциной.

Ранее, когда Дэвис пыталась лечиться дома, Шаляпин возмущался дороговизной лечения от коронавирусной инфекции COVID-19 в США. Он жаловался, что при отсутствии страховки лечение может стоить от полутора до пяти миллионов рублей.

«Выставляется такой счет, если человек попадет в больницу с COVID-19 в зависимости от тяжести. То есть, вы понимаете, мне болеть здесь нельзя! Я не застрахован», — уточнял он.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители