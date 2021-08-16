Избранницу-миллионершу Шаляпина госпитализировали с COVID

Российский поп-исполнитель Прохор Шаляпин рассказал в Instagram о том, что его избранницу, 42-летнюю канадскую миллионершу Татьяну Дэвис, госпитализировали с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Фото: Instagram Instagram

Женщина чувствовала себя плохо и отправилась в больницу в состоянии полубреда. Кроме того, госпитализировали ее отца и мать, которые живут в особняке пары в Лас-Вегасе.

«Всех забрали на скорой. Я остался один», — признался он.

По словам Шаляпина, он не заразился, потому что привился российской вакциной.

Ранее, когда Дэвис пыталась лечиться дома, Шаляпин возмущался дороговизной лечения от коронавирусной инфекции COVID-19 в США. Он жаловался, что при отсутствии страховки лечение может стоить от полутора до пяти миллионов рублей.