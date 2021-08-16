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СМИ: МакSим на месяц ляжет на реабилитацию

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Певица МакSим (Марина Абросимова, в девичестве - Максимова) ляжет на реабилитацию в Подмосковье, сообщает Telegram-канал со ссылкой на собственный источник. Певица пробудет на реабилитации 21 день. Специалисты реабилитационного центра будут проводить ей дыхательную гимнастику и различные упражнения для восстановления после болезни. Артистку госпитализировали с пневмонией в июне.

"11 июня начала чувствовать симптомы простуды, сделала срочный тест, который снова показал отрицательный результат. Я приняла решение не отменять концерт из-за простуды, поэтому, как написали во многих пабликах, я выглядела уставшей. Выступала я на сцене уже с температурой 39", — описывала свои симптомы Максим, лежа в больнице.

После этого исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому, в которой она пробыла до 7 августа. Через два дня девушку перевели из реанимации в обычную палату. 13 августа артистка выписалась из больницы после двухмесячной комы.

Шоу-бизнес,Видео,Московская Область,
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