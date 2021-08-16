В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Оружие и пачки денег: блогера Елену Сажину задержали в Москве

Елена Прошина
34 минуты назад

Известного блогера-миллионника Елену Сажину, которая прославилась под псевдонимом Helena Yes, задержали в Москве. Вместе со своим парнем на Cadillac Escalade она заехала на территорию таможенного центра в Ховрино, где парочку заметили охранники и вызвали полицию.

Оружие и пачки денег: блогера Елену Сажину задержали в Москве
Фото: InstagramInstagram

Как сообщает Telegram-канал «112», в салоне блогера нашли оружие и пачки долларов. Но купюры оказались ненастоящими, а оружие – игрушечным. Девушка рассказала полицейским, что недавно приобрела машину и хотела снять ролик для социальных сетей, однако не знала, что выбранное ею место охраняется.

Сейчас полиция проводит проверку по факту инцидента. Известно, что автомобиль не зарегистрирован ни на Сажину, ни на ее молодого человека.

Напомним, что неделю назад блогера Артема Макарова дважды задерживали в Санкт-Петербурге из-за тонировки автомобиля. До суда его отправили в изолятор, поскольку он отказался выполнить требование полицейских и снять пленку со стекол.

Шоу-бизнес,Елена Сажина,Артем Макаров,Москва,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители