Оружие и пачки денег: блогера Елену Сажину задержали в Москве

Известного блогера-миллионника Елену Сажину, которая прославилась под псевдонимом Helena Yes, задержали в Москве. Вместе со своим парнем на Cadillac Escalade она заехала на территорию таможенного центра в Ховрино, где парочку заметили охранники и вызвали полицию.
Как сообщает Telegram-канал «112», в салоне блогера нашли оружие и пачки долларов. Но купюры оказались ненастоящими, а оружие – игрушечным. Девушка рассказала полицейским, что недавно приобрела машину и хотела снять ролик для социальных сетей, однако не знала, что выбранное ею место охраняется.
Сейчас полиция проводит проверку по факту инцидента. Известно, что автомобиль не зарегистрирован ни на Сажину, ни на ее молодого человека.
Напомним, что неделю назад блогера Артема Макарова дважды задерживали в Санкт-Петербурге из-за тонировки автомобиля. До суда его отправили в изолятор, поскольку он отказался выполнить требование полицейских и снять пленку со стекол.