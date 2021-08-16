Оружие и пачки денег: блогера Елену Сажину задержали в Москве

Известного блогера-миллионника Елену Сажину, которая прославилась под псевдонимом Helena Yes, задержали в Москве. Вместе со своим парнем на Cadillac Escalade она заехала на территорию таможенного центра в Ховрино, где парочку заметили охранники и вызвали полицию.

Фото: Instagram Instagram

Как сообщает Telegram-канал «112», в салоне блогера нашли оружие и пачки долларов. Но купюры оказались ненастоящими, а оружие – игрушечным. Девушка рассказала полицейским, что недавно приобрела машину и хотела снять ролик для социальных сетей, однако не знала, что выбранное ею место охраняется.

Сейчас полиция проводит проверку по факту инцидента. Известно, что автомобиль не зарегистрирован ни на Сажину, ни на ее молодого человека.