В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Фонопед оценила шансы МакSим восстановить голос после комы

News.ru
1 час назад

Вокальный и речевой фонопед Галина Улезько оценила шансы певицы Марины Абросимовой, более известной под псевдонимом МакSим, восстановить голос после месячного пребывания исполнительницы в искусственной коме. Подробнее об этом она рассказала в интервью с KP.ru.

Надо знать, насколько пострадал мозг за время болезни, в какой степени была гипоксия, что будет с сердечно-сосудистой системой, насколько это восполнялось кислородом, — заявила Улезько.

Эскперт подчеркнула, что ситуацию усугубляет общее количество факторов, так или иначе повлиявших на здоровье МакSим: проблемы с сосудами головного мозга и внутренними органами, злоупотребление алкоголем и наркотикам. При этом Улезько добавила, что бывали и случаи, когда люди с 80% поражением лёгких восстанавливали дыхательную систему с минимальными потерями для организма.

Ранее МакSим выписали из больницы: она частично потеряла память и проходит лечение в домашних условиях.

Певица МакSим частично потеряла память после комы

Шоу-бизнес,Видео,Комсомольская правда,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители