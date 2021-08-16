Миронова назначила молодого мужа гендиректором нового бизнеса

Сегодня 48-летняя актриса и дочь легендарного артиста Андрея Миронова, счастлива в браке с 29-летним избранником. Не так давно, супруги стали родителями, теперь они вместе воспитывают сына Федю. Но в арсенале молодых родителей есть еще одно детище — фирма по производству сладостей. Как они поделили обязанности, чтобы бизнес выстоял в непростой для предпринимателей время?

Фото: Instagram Instagram

В прошлом году, Мария снялась в шести проектах и в этом — планирует продолжить в том же ритме. Но актриса надеется, что в скором времени, хорошо зарабатывать получится не только в кино, а и на кондитерских изделиях для малышей. В супермаркетах и интернет-магазинах уже появилась линейка зефира с низким содержанием сахара «от Мироновой».

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Идея стартапа, как это часто бывает, пришла «от необходимости»:

«Когда мой младший сын Федор первый раз попробовал фруктовое пюре и дальше просил только его. В тот день я начала смотреть ассортимент детских сладких продуктов в супермаркетах, внимательно изучая составы. Обнаружила, что безопасных сладостей на прилавках просто нет! Одни «ешки», усилители вкуса и красители!», — признавалась звезда.

И запустила собственный бренд SLAD CHUKA. Но прежде, чем дело начало приносить прибыль, она «дневала и ночевала на фабрике в Тульской области, где производят ее новый товар». А название родилось от домашнего прозвища сына Федора. За финансовую сторону вопросы, отвечает друг семьи, Гор Степанян. В то время, как молодого супруга Мария назначила генеральным директором.

Но причиной такого решения, стало желание поддержать возлюбленного:

«По правде говоря, Маша эту должность Андрюше подарила. Наверное, чтобы комплекс альфонса у него не развивался. В нашей тусовке про него судачат всякое», — передает ее слова «Экспресс Газета».

По словам того же источника, известно, что Андрей живет в загородном доме жены и после ухода из Губернского театра, начинающий актер ни в каких проектах замечен не был.