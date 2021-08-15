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Старший сын Авербуха поздравил отца с рождением малыша

Ирина Лебедева
22 минуты назад

У фигуриста и продюсера Ильи Авербуха есть взрослый сын от фигуристки Ирины Лобачевой. Юношу зовут Мартин, ему 16 лет.

Старший сын Авербуха поздравил отца с рождением малыша
Фото: РИА НовостиРИА Новости

14 августа у Ильи и его нынешней супруги актрисы Лизы Арзамасовой родился мальчик. Счастливые родители принимают поздравления, микроблог Лизы, где выложена семейная фотография с малышом, заполнен комментариями с пожеланиями счастья и здоровья маме, папе и сыночку.

Прокомментировал такое важное событие и старший сын Авербуха. Он поздравил отца и сообщил, что хотел бы увидеть братика, - информирует РИА Новости

"Эй, я тоже хочу посмотреть! Поздравляю!" - написал Мартин на страничке Арзамасовой.

Ранее Авербух сообщил журналистам, что у них родился сын. Имя малышу супруги еще не выбрали.

"Все прекрасно, все очень хорошо. У нас мальчик. Имя в процессе. Хотели посмотреть, какое имя ему подойдет, через несколько дней скажем, как зовут. Родился прекрасным. Три килограмма и 800 грамм, 53 сантиметра. Большой мальчишка".

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух сыграли свадьбу в декабре 2020 года, а о скором пополнении в семействе сообщили в конце апреля.

Шоу-бизнес,Ирина Лобачева,Елизавета Арзамасова,Илья Авербух,РИА Новости,
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