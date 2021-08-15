Королевский биограф осудил новый проект Меган Маркл

«Я не хочу, чтобы она читала лекции молодым мамам, которым приходилось возвращаться к работе из своего особняка в Лос-Анджелесе за 11 миллионов долларов Эта инициатива — ерунда, она должна тратить свое время, пытаясь навести мосты с теми самыми людьми, которых она и Гарри когда-то предали», - цитирует его слова портал peopletalk со ссылкой на издание Daily Mail.