Королевский биограф осудил новый проект Меган Маркл

Меган Маркл недавно презентовала свой проект "40 х 40", суть которого заключается в том, что звезды поддержат молодых мам, возвращающихся на работу после длительного перерыва.
Проект герцогиня Сассекская планирует вести совместно с голивудской актрисой Мелиссой Маккарти. К ним уже присоединились Адель, Аманда Горман, Софи Грегуар Трюдо, Стелла Макартни и другие известные персоны.
Дункан Ларкомб, королевский биограф, считает это начинание как минимум несерьезным.
«Я не хочу, чтобы она читала лекции молодым мамам, которым приходилось возвращаться к работе из своего особняка в Лос-Анджелесе за 11 миллионов долларов Эта инициатива — ерунда, она должна тратить свое время, пытаясь навести мосты с теми самыми людьми, которых она и Гарри когда-то предали», - цитирует его слова портал peopletalk со ссылкой на издание Daily Mail.
Впрочем, с ним согласны не все члены королевской семьи. Так, поддержку Меган обещала сестра принца Гарри принцесса Евгения.
Ранее Дункан Ларкомб предположил, что принц Гарри пожалел о скандальном интервью Опре Уинфри. По словам Ларкомба, Гарри был «обижен и зол» на членов своей семьи из-за того, как они обращались с Меган Маркл, и использовал интервью Опре, чтобы выплеснуть эти чувства. Теперь он «сожалеет и смущен». Ларкомб назвал Гарри вспыльчивым и заявил, что принц имеет склонность действовать импульсивно.