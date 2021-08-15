Ягудин проговорился о поле ребенка Арзамасовой и Авербуха

Спортсмен рассекретил пол малыша звездной пары.

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14 августа Илья Авербух и Лиза Арзамасова стали родителями. Об этом влюбленные сообщили в своем личном блоге, однако не назвали ни пола малыша, ни имени, ни других подробностей.

А вот друг Авербуха фигурист Илья Ягудин был более красноречивым. В беседе с «5 каналом» спортсмен рассекретил пол ребенка звездной пары.

Поздравляю нашего непосредственного начальника Илью Авербуха и актрису театра и кино Лизу Арзамасову с рождением сына! Все чувствуют себя прекрасно, — обратился Ягудин. Фигурист добавил, что малыш здоров и сама Лиза в порядке.

К слову, ранее радиоведущая Алла Довлатова выдала тайну фигуриста и актрисы, заявив, что они ждут сына.