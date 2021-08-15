Шаляпин наслаждается шикарной жизнью в одиночестве

Певец Прохор Шаляпин активно выставляет в соцсети фотографии роскошной жизни со своей невестой – американской миллионершей. Но недавно женщина заболела коронавирусом.
Сначала ее пытались лечить на дому, Шаляпин в сторис инстаграмма рассказывал, какие огромные гонорары она платила докторам. Однако болезнь прогрессировала, и Татьяну Дэвис госпитализировали, уже в тяжелом состоянии.
И вот в семье Татьяны следующие жертвы коронавируса. Заболели ее отец и мать, которые жили в том же поместье. Шаляпин сообщил, что родителей невесты увезли на Скорой помощи.
Видео, как медицинский автомобиль увозит родителей Татьяны, Прохор выложил в сторис инстаграма.
«Всех забрали на скорой. Я остался один», - резюмировал певец.
Сам Шаляпин оказался неуязвим – очевидно, коронавирус не смог побороть иммунитет, полученный после прививки российской вакциной. Шаляпин так много и охотно рассказывал о пользе прививки в микроблоге, что подписчики даже заподозрили его в рекламе препарата. Правда, певец с негодование отверг такие подозрения.
Фотографии красот Лас-Вегаса Шаляпин выкладывает в инстаграм.
Ранее СМИ писали о том, что Прохор Шаляпин нашел на даче Людмилы Гурченко очень дорогое кольцо. Внучка актрисы Елена устроила Прохору экскурсию по дому, в том числе показала ему бабушкину спальню. Шаляпин решил прилечь на кровать великой артистки, причем сделал это с разбегу, так что основание кровати треснуло. Когда хозяйка дома и ее гость пытались приладить проломленную доску на место, Прохор заметил на полу драгоценность.