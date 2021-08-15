Макеева собирается родить с помощью квантовой психологии

Актрисе Анастасии Макеевой, прославившейся скандальной любовной историей, скоро исполнится 40 лет. Макеева ранее трижды выходила замуж, но детей у нее не было. Звезда рассказывала в одном из интервью, что перенесла четыре неудачных попытки забеременеть при помощи ЭКО в течение десяти лет. Проблемы с репродуктивными функциями не дают ей надежд на рождение ребенка.

Фото: Instagram Instagram

Анастасия вышла замуж в четвертый раз и твердо намерена справиться с ранее неразрешимой проблемой. Она нашла специалиста, который якобы гарантировал ей появление наследника. Это – представитель нетрадиционной медицины, квантовый психолог. Об этом саама актриса сообщила подписчикам в инстаграме, - информирует 5 Канал.

Свой микроблог ей пришлось на днях перевести в приватный режим – Анастасия устала чистить его после атак хейтеров.

«Мама — первое слово в каждой семье. Это моя мечта! Теперь я чувствую свои силы и уверена, что все случится. Мы сделали диагностику и трансформационную работу. Мы с Ромой решили пройти обучение и будем с вами делиться своими эмоциями и достижениями», - пообещала она фолловерам.

Актриса пожаловалась на хейтеров, которые затравили ее в соцсети после свадьбы с Романом Мальковым, и из-за которых она была вынуждена закрыть свою страницу в Instagram. При этом знаменитость сравнила себя с народной артисткой РФ Верой Алентовой, которую ранее раскритиковали из-за выхода на сцену прежде, чем завершился 40-дневный траур по ее мужу, режиссеру Владимиру Меньшову.