Соседов: «Мне больно смотреть на сегодняшнюю Пугачеву»

У звездной семьи Аллы Пугачевой и Максима Галкина миллионы поклонников. Ими восхищаются и им завидуют. Особенно Примадонне. Хорошо выглядит, живет в роскошном Замке, при ней молодой муж и прекрасные детки. Но музыкальный критик Сергей Соседов видит эту ситуацию в ином свете.

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Соседова ранее называли «дежурным критиком» Аллы Пугачевой. Сергею не нравилось многое – и репертуар, и стиль поведения, и даже голос певицы. Но он уже давно практически не высказывается по ее поводу. И объясняет это тем, что сейчас ему певицу просто жаль.

В интервью порталу womanhit критик назвал Примадонну больной и глубоко несчастной женщиной. Он считает, что Пугачева придумала себе красивую сказку напоказ и демонстрирует ее в социальных сетях. Но на самом деле все творческие успехи певицы в далеком прошлом. Сейчас она мало кому интересна и достаточно жалко выглядит.

«Мне Аллу жалко. Я не смотрю соцсети Галкина, не смотрю Пугачеву в халате и тапочках, я не хочу это видеть, мне это глубоко неинтересно. Но если это видео востребовано, значит, это кому-то нужно. Я могу пожалеть этих людей. Я не вижу ее счастливой. Мне больно смотреть на сегодняшнюю Аллу Пугачеву — я вижу там больную женщину, совершенно несчастную, растерянную Вот она сидит в телеэкране и глупо улыбается», - утверждает Соседов.

Он уверен, что Алле Борисовне следует забыть о былой популярности.

«Такой артистки уже не существует. Есть женщина с таким именем. Но нет артистки с таким именем. И надо вовремя уходить».