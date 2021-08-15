Вдову Грачевского  журналисты довели до нервного срыва

Екатерина Белоцерковская поехала на Троекуровское кладбище, чтобы привести в порядок могилу своего покойного супруга Бориса Грачевского. Там ее уже ждала толпа журналистов, которые своими вопросами довели женщину до нервного срыва.

Фото: Instagram Instagram

Российский кинорежиссер и создатель «Ералаша» ушел из жизни в январе этого года из-за коронавируса. Молодая вдова никак не может смириться с потерей мужа. Она часто навещает его могилу, ухаживает за ней. И на это раз она пришла на кладбище, чтобы все помыть и почистить.

Но поездка закончилась скандалом. На Екатерину налетели журналисты и буквально засыпали ее вопросами, которые она посчитала абсолютно неуместными, а поведение «акул пера» - наглым и неприличным.

Об этой неприятной истории Белоцерковская рассказала в сторис инстаграма. «Охота» на вдову шла организованно. Екатерина еще издали увидела людей, сидящих на скамейках, но не придала этому значения. Однако стоило ей подойти к могиле, все они тут же подбежали, и стали задавать вопросы.

«Они все накинулись на меня. Это жутко и страшно, господа журналисты. Я к вам обращаюсь — дай Бог, чтобы за вами так же бегали, когда вы кого-то потеряете. Может, тогда вы хоть немножечко станете людьми», - пожаловалась Белоцерковская.