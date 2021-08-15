Эксперт раскрыл секрет успешного брака Бабкиной и Гора

Надежда Бабкина и Евгений Горшечков ( известен как Евгений Гор) вместе уже почти 20 лет. Они познакомились в 2003 году. С тех пор пара вместе, несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте. Известный психиатр объяснил, что союз цементирует отсутствие общего быта.

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Бабкина и Гор живут в так называемом гостевом браке. Для многих людей проживание мужа и жены на отдельной территории кажется неприемлемым. Однако, как рассказал психиатр Дмитрий Клевцов, подобный союз – всего лишь один из вариантов нормы. И при определенных обстоятельствах позитивно сказывается на отношениях.

Известно, что Надежда Георгиевна очень ценит личную свободу и бережет личное пространство. Она не раз говорила, что любит отдыхать в комфорте и одиночестве, устает на репетициях и съемках и предпочитает дома побыть в тишине. Евгений принял эти условия, и пара находится в прекрасных отношениях уже два десятка лет.

Кроме того, по мнению эксперта, Горшечков мог просто не вписаться в рамки того пиар-образа, который создан для Бабкиной. И по характеру Надежда человек более закрытый, в отличие от, скажем, Аллы Пугачевой.

«Она не как Алла Пугачева, она скрывает свою жизнь. Наверное, ей все-таки не очень удобно освещать, чтобы меньше было пересудов. Певица может считать, что мужчина не является неотъемлемой частью ее пиара. Состоявшийся в творческом плане человек не хочет делать его частью своего имиджа», - приводит слова Клевцова teleprogramma.pro.