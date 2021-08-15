В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Эксперт раскрыл секрет успешного брака Бабкиной и Гора

Ирина Лебедева
1 час назад

Надежда Бабкина и Евгений Горшечков ( известен как Евгений Гор) вместе уже почти 20 лет. Они познакомились в 2003 году. С тех пор пара вместе, несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте. Известный психиатр объяснил, что союз цементирует отсутствие общего быта.

Эксперт раскрыл секрет успешного брака Бабкиной и Гора
Фото: InstagramInstagram

Бабкина и Гор живут в так называемом гостевом браке. Для многих людей проживание мужа и жены на отдельной территории кажется неприемлемым. Однако, как рассказал психиатр Дмитрий Клевцов, подобный союз – всего лишь один из вариантов нормы. И при определенных обстоятельствах позитивно сказывается на отношениях.

Известно, что Надежда Георгиевна очень ценит личную свободу и бережет личное пространство. Она не раз говорила, что любит отдыхать в комфорте и одиночестве, устает на репетициях и съемках и предпочитает дома побыть в тишине. Евгений принял эти условия, и пара находится в прекрасных отношениях уже два десятка лет.

Кроме того, по мнению эксперта, Горшечков мог просто не вписаться в рамки того пиар-образа, который создан для Бабкиной. И по характеру Надежда человек более закрытый, в отличие от, скажем, Аллы Пугачевой.

«Она не как Алла Пугачева, она скрывает свою жизнь. Наверное, ей все-таки не очень удобно освещать, чтобы меньше было пересудов. Певица может считать, что мужчина не является неотъемлемой частью ее пиара. Состоявшийся в творческом плане человек не хочет делать его частью своего имиджа», - приводит слова Клевцова teleprogramma.pro.

Говорят, что с годами супруги становятся похожими друг на друга. Во всяком случае, значительная разница в возрасте между Надеждой Бабкиной и Евгением Гором заметна все меньше. Это ярко видно на их совместных фотографиях, размещенных в инстаграме певицы. Евгений выглядит отлично, но куда солиднее своих лет. А Бабкина – Бабкина молода и прекрасна, причем без макияжа, и ее паспортные годы кажутся ошибкой.

Шоу-бизнес,Евгений Гор,Надежда Бабкина,Алла Пугачева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители