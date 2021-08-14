Елена Воробей назвала Бузову «оружием массового поражения»

Юмористка Елена Воробей высмеяла участие Ольги Бузовой в белорусском телепроекте «Х-фактор», где поющая телеведущая является членом жюри.
Судя по всему, Воробей собралась включить в свою программу какие-то скетчи, где будет фигурировать Бузова. Во всяком случае, она не только иронизировала по поводу работ Ольги в талант-шоу, но и интересовалась у подписчиков, не утратила ли актуальности тема ее выступления на сцене МХАТа в спектакле «Чудесный грузин».
«Полным ходом идет подготовка к проведению Фестиваль юмора в Сочи! мы, артисты продолжаем готовиться по полной! Хотела вас спросить. Какие темы в юмористических номерах вам сейчас интересны? Кстати, подскажите , а тема МХАТа и Бузовой ещё обсуждается или уже пеплом присыпало? Из новостных лент вчера узнала, что Ольга Б. теперь в жюри Белорусского ТВ на программе Х-фактор. И за что такое моим землякам? Мое субъективное мнение: Ольга Бузова - это современное оружие массового поражения российского производства! Все новые и новые территории захватывают синглы этой активной девушки. Буду рада узнать ваше мнение», - написала Елена в микроблоге.
Фолловеры были на редкость сдержанны.
«Удачной подготовки к Сочи. Думаю, в юморе не стоит гнаться за трендами, а каждый должен делать то, что он умеет, и это найдёт своего зрителя», «Бузову пиарить не стоит».
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