Елена Воробей назвала Бузову «оружием массового поражения»

«Полным ходом идет подготовка к проведению Фестиваль юмора в Сочи! мы, артисты продолжаем готовиться по полной! Хотела вас спросить. Какие темы в юмористических номерах вам сейчас интересны? Кстати, подскажите , а тема МХАТа и Бузовой ещё обсуждается или уже пеплом присыпало? Из новостных лент вчера узнала, что Ольга Б. теперь в жюри Белорусского ТВ на программе Х-фактор. И за что такое моим землякам? Мое субъективное мнение: Ольга Бузова - это современное оружие массового поражения российского производства! Все новые и новые территории захватывают синглы этой активной девушки. Буду рада узнать ваше мнение», - написала Елена в микроблоге.